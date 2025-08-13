¡þMLB ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹7¡ß-6¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï¸ÅÁã¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢·àÅª¤ÊÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£5-5¤Î6²ó¡¢Ìµ»à°ìÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î4ÈÖ¼ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥¯Åê¼ê¤Î5µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¡¢¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Áª¼ê¤âÁöÎÝ»à¤È¤µ¤ì²ù