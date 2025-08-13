韓国政府が2018年から毎年発行してきた「北朝鮮人権報告書」について、今年は発行しない方向で検討していることが明らかになった。表向きは証言収集の困難さを理由としているが、実際には北朝鮮の反発を避けるため、李在明政権が意図的に「忖度」しているとの見方が広がっている。中央日報（8月13日付）によれば、統一省関係者は12日、記者団に対し「2024年版発行後、新たに収集された証言が少ない」と説明。年間約200人が入国する