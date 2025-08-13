点検のためカーブミラーの写真を撮影する北九州市職員＝7月、北九州市北九州市は4月から、人工知能（AI）を使って市が管理する道路のカーブミラーを点検し、修繕の必要性を判定する全国初のシステムの運用を始めた。スタートアップ企業「リリード」（東京）と共同開発した。熟練技術者と同水準の精度で点検でき、作業時間と費用を約半分に節約できるとしている。システムは、作業員がスマートフォンでカーブミラーの写真を撮影