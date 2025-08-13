「バスケットボール男子・アジアカップ、日本７３−９７レバノン」（１３日、ジッダ）準々決勝進出決定戦が行われ、世界ランク２１位の日本は同２９位で、前回準優勝のレバノンに敗れ、８強入りを逃した。第１Ｑ序盤こそリードを奪ったが、徐々にレバノンの圧力にミスが増えていき、前半を４１−５３で折り返した。第３Ｑ開始からのレバノンの攻勢を止めきれず、一気に突き放され、２６点差まで広げられると、最後まで流れを