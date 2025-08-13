中学1年生になった子どもから「もっとお小遣いが欲しい」とお願いされたら、親としては悩ましいところでしょう。今、渡しているお小遣いの金額は少ないのか、それとも十分なのか…… 金額の相場はもちろん、用途や教育的な意味も踏まえて判断する必要があります。 本記事では、中学生のお小遣いの平均額や家庭ごとの渡し方、金額を決めるときのポイントについて解説します。 中学生（中1）のお小遣い平均はいくら？