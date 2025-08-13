マーティ・フリードマンが、アストル・ピアソラの楽曲を中心としたコンサート＜Marty Friedman Plays Piazzolla And More Concert Hall 2025＞を開催する。8月22日（金）に大阪ザ・フェニックスホール、9月5日(金)に銀座の王子ホールという2days公演だ。アルゼンチンタンゴを現代の音楽へ大きく革新させた天才音楽家アストル・ピアソラに多大なリスペクトを示し、ピアソラの音楽を敬愛してきたマーティ・フリードマンが、自らの理