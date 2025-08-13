嵐の相葉雅紀（42）が13日、都内で行われたテレビ朝日の主演ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（水曜後9・00）のイベント「キャスト大集合！夏の大感謝祭」に登壇した。イベント後の囲み取材では、他局ドラマで主演中の松本潤（41）と櫻井翔（43）に言及する場面もあった。7月期は松本がTBS日曜劇場「19番目のカルテ」（日曜後9・00）、櫻井翔が日本テレビ「放送局占拠」（土曜後9・00）にそれぞれ主演中。相葉は7月に行