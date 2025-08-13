歌手の荻野目洋子（56）が13日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。Youtubeで出回る芸能人を誹謗（ひぼう）中傷する動画に苦言を呈した。「YouTube、本当に酷いです」と書き出した荻野目。「性癖が…なんていう全く根拠のない作り話もあり、芸能人なら何を言っても良いの？と、自尊心を傷つけられます」と心境をつづり、「もっと厳しくする法はないのかな」と嘆いた。「見る側が『〇〇の衝撃の真実！』というタイトルに騙