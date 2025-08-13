520¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¹Òµ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÎÍâÄ«¡¢ÁÜº÷³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ë¼«±ÒÂâ¤Î³èÆ°¤Îµ­Ï¿±ÇÁü¤ò¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÆÍîµ¡¤òÈ¯¸«¤·¤¿¼«±ÒÂâ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬½é¤á¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Öº£¤Ç¤âÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÄÆÍîµ¡È¯¸«¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬½é¾Ú¸À¡Ö8·î12Æü¤À¤±¤ÏÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×Æü¹Òµ¡ÄÆÍî40Ç¯Äï¤òË´¤¯¤·¤¿ ¾®ÎÓÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ö¡Ø40Ç¯´Ö¾Ð´é¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤¿