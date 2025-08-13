カラリと揚がった一口サイズに、ひとつ、またひとつとつい手をのばしたくなる。 食とお酒をこよなく愛する料理研究家・ツレヅレハナコさんが教えてくれたのは、えびのうまみをぎゅっと閉じ込めた揚げワンタン。香味たれとパクチーで、さらに爽やか。これはクセになっちゃいます！東南アジアにはまっていた20年くらい前から愛しつづけているメニュー。下味もたれもナンプラーでぜひ。ぷりぷりのえびとサックサクの皮で、お酒もすす