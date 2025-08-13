成田国際空港会社（ＮＡＡ）は７月３１日、成田空港の今年上半期（１〜６月）の運用状況を発表した。円安傾向で、日本を旅行先に選びやすくなったことなどから、国際線外国人旅客数は前年同期比１５％増の１２２２万４７８９人と、過去最高を更新した。旅客全体は８％増の２０７８万１８５人で、コロナ禍前の２０１９年に次いで過去２番目に多かった。台湾などの近距離アジア線が好調だったことなどから、国際線全体の旅客数は