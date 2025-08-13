英国で、犬とフライングディスク遊びしていた男性が偶然、ＵＦＯを撮影した。英メディア「グロスターシャー・ライブ」が先日、報じた。アンドリュー・クリフトンさん（４０）は８月２日、５歳のラブラドール・レトリバーのダッシュと一緒に景勝地マルバーン・ヒルズに出掛けた際に、超高速で通り過ぎる白いミサイル状の飛行物体を偶然、撮影した。クリフトンさんがダッシュにフライングディスクを投げているところを録画して