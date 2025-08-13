日本相撲協会は１３日、元幕内・菀司（ようつかさ）の鈴木大司（すずき・だいし）さんが、１１日に亡くなったと発表した。５１歳だった。三重・松阪市出身で、日大を経て入間川部屋へ入門。１９９６年初場所で幕下付け出しで初土俵を踏んだ。９８年夏場所で新十両、９９年夏場所で新入幕。幕内在位は８場所で、最高位は前頭１１枚目だった。引退後は入間川部屋で後進の指導にあたり、「二十山」→「若藤」→「関ノ戸」