¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼êÌÖÉÍÄ¾»Ò¡Ê56¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¥±¡¼¥­Å¹¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï1985Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤ÎË§ËÜÈþÂå»Ò¡Ê56¡Ë¤È¾¾ËÜÅµ»Ò¡Ê57¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È»°ÅÄ´²»Ò¤¬¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤ç¤ó¤ÏÌÀÃæ¡ÊÅìµþ¤ÎÌÀÂçÉÕÂ°ÃæÌîÃæ¡¦¹â¡Ë¤Ç¸åÇÚ¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¾¾ËÜ¤¬¡Ö»ä¤ÏÊÌ¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌÖÉÍ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÃæ³Ø¤·¤«Â´¶È¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¡¢Ãæ³ØÂ´¶È