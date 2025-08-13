タレントで歌手芳本美代子（56）が13日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に生出演。現在、大阪芸術大短期大学で教授職に就いていることを明かした。パーソナリティー向井慧（39）から「芸能活動を続けながら大学で教えるということも面白い選択だなと思いますが」と問うと「加納竜さんからのご紹介で、まあ縁あって、大阪芸術大短期大学の教授をやらせていただいてるんですけど」と映画「愛と誠」な