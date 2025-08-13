音楽ユニットglobeのKEIKO（52）が13日までにX（旧ツイッター）を更新。デビュー30周年を迎え、思いをつづった。KEIKOはglobeのデビュー記念日である9日を迎え「globe…早いものですね…30周年感慨深いものがあります」としみじみ。「globeおめでとうありがとう」と祝福と感謝の言葉をつづった。続くポストでは「TK marcスタッフの皆様そして…ファンの皆様…ありがとうございます」と、元夫で同ユニットのメンバーでも