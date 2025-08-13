コカインを所持し使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われている「日本駆け込み寺」元事務局長、田中芳秀被告人（44）の初公判が8月12日、東京地裁で開かれた。弁護側は、事件発覚の発端となった警察官の職務質問が違法だったとして無罪を主張しており、裁判は長期化する可能性がある。田中被告人は今年5月の逮捕まで、歌舞伎町での薬物蔓延や悪質ホスト問題に警鐘を鳴らし、筆者に対しても「相談者との距離に注意すべき」と語