ここ1週間(8月6日13時30分〜13日13時30分)の地震は、震度1以上が56回、そのうち震度3以上の地震は5回でした。6月21日からのトカラ列島近海の地震活動は低下傾向で、大きな地震の回数も減少していますが、現状程度の地震活動(震度1以上の地震が1日数回発生)は当分続く可能性があります。大きな地震はいつ・どこで起きるかわかりませんので、普段からの備えが大切です。ここ1週間の地震回数上の図は、日本全体で7日間に震度1以上を観