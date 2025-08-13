´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò11¼Ò¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£13¼ïÎà¤òÅ¸³«´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò11¼Ò¤Ï2025Ç¯8·î12Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò15Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¡Ê²èÁü¡§JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¤äËüÇî¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Îó¼Ö¤È¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤·¤¿Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢Âçºå¥á¥È¥í¡¢Âçºå¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¢¶áÅ´¡¢µþ