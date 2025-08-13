アジア株豪州除き、総じて堅調豪銀最大手CBA急落 東京時間14:13現在 香港ハンセン指数 25448.79（+479.11+1.92%） 中国上海総合指数 3686.34（+20.42+0.56%） 台湾加権指数 24347.16（+188.80+0.78%） 韓国総合株価指数 3218.48（+28.57+0.90%） 豪ＡＳＸ２００指数 8841.80（-39.00-0.44%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80433.06（+197.47+0.25%） シンガポールST指数 4