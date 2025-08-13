日本時間１４日午前２時にグールズビー米シカゴ地区連銀総裁が講演する。１日の米雇用統計の発表後にグールズビー総裁が発言するのは初めてとなる。７月の米雇用統計では、非業部門雇用者数の伸びが予想を下回っただけでなく、過去２カ月分が大きく下方修正された。米労働市場の減速を受け、グールズビー総裁が米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げを支持するようなら、ドルが売られる可