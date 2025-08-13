秋田朝日放送 ８月３日から６日まで行われた「秋田竿燈まつり」の来場者数は、過去１０年間で２番目に少なくなりました。 ３日から６日まで竿燈まつりの会場を訪れた人の数は、のべ１０３万人でした。去年と比べておよそ２０万人減少し、コロナ下で席数の削減やふれあい竿燈を中止して実施された２０２２年の７８万２０００人に次いで過去１０年間で２番目に少なくなりました。 秋田市観光振興課は、まつりの後半に悪天候