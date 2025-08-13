小田急箱根が乗り物の祭典「おだきゅうはこね のりものフェスタ2025」を開催します。開催日時は9月27日(土)と28日(日)の2日間。箱根の多彩な乗り物を間近で見たり、触れたりできるこの大人気イベント。今年は「箱根ゴールデンコース」65周年を記念し、オープンエアー型ゴンドラ「ROPESTER」に触れる特別体験も。普段は見られない裏側を覗けるバックヤードツアーや、車両展示など、子どもから大人まで楽しめる企画が盛りだくさんで