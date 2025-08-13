ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）の装飾が施された初のローソンが、東京に誕生することが13日、発表された。ローソン銀座四丁目昭和通店で、8月19日から特別ラッピングが展開される。【写真】USJ仕様のローソン…店内「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン×ローソン 特別ラッピング」と題した初のコラボレーション店舗。ドンキーコングやディディーコング、マリオと仲間たち、ウッディー・ウッドペッカー