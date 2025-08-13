マルチタレントのマルシア（５６）が１３日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。体型の変化について語った。元夫の俳優・大鶴義丹との間の一人娘はもう２８歳で、結婚し２歳の子供がいる。マルシアはその孫に「バービ」と呼ばせていて、まな娘からは「イケメンで料理ができる若い彼氏をつくってほしいです」と番組を通じリクエストされた。ところが、マルシアは新たな恋に消極的だ。「私はもう恋