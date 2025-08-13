左肘じん帯損傷から1軍復帰を目指す巨人・岡本和真内野手（29）が13日、イースタン・リーグ楽天戦（ジャイアンツタウン）に前日と同じ「4番・三塁」で出場した。2回先頭の第1打席では左中間を破る二塁打。1死後、重信の左中間への左飛で三塁を陥れる好走塁を見せた。5月6日の阪神戦の一塁守備で負傷。約3カ月のリハビリを経て、今月3日の同ロッテ戦で実戦復帰を果たしていた。同9日の日本ハム戦では打席内で左肘を気にする仕草