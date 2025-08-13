お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃん（39）と金ちゃん（39）が、12日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。賞レースへの思いを語った。お笑いの賞レースの話題になり、良ちゃんは「今ちょっとレベルが…頭いいやつが多い、東大生とか。完璧に2分とか4分とか作品を仕上げてくる。その作品を見に来るお客さんもちゃんと勉強して、予備知識があって来て、その人たちの