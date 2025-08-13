8月12日にサウジアラビアのジッダで「FIBAアジアカップ2025」準々決勝進出決定戦が行われ、日本代表（FIBAランキング21位）が前回大会準優勝のレバノン代表（同29位）と対戦。大声援の後押しを受けるレバノンの勢いに呑まれ、73－97で敗れた。 チーム最長となる31分45秒の出場で15得点9リバウンド4アシストとグループフェーズに続き大黒柱としての活躍を見せたジョシュ・ホーキンソンは、「