レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は１２日（日本時間１３日）に敵地ヒューストンでのアストロズ戦に「５番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打２打点、１特得点だった。打率２割５分７厘。チームは１４―１の大差で勝ち、先発したメイは６回５安打無失点、８三振１四球と好投し、移籍後初勝利ろなる７勝目（８敗）を挙げた。初回二死一、二塁は二ゴロに倒れたが３回、貴重な追加点となる打点を挙げる。４番ストーリーが