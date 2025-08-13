大谷翔平選手は小3から小5まで「野球ノート」という交換日誌をお父さんと交わしていた。高校入学後は、マンダラチャートで「目標達成シート」を作成し夢の多くを実現している。彼の成功は、才能と体力と努力の賜と表されていて、そこは間違いない。▼私は「努力」という言葉が好きでない。過去大した「努力」をしなかった負い目のせいかと思っていた。ところが、最近耳にした話で腑に落ちた。子どもに「努力しなさい」と言うのはダ