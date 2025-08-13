漫画家の倉田真由美氏が１３日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。いじめの加害者が放置されている現状への憤りをつづった。倉田氏は「いじめ加害者にきちんと罰が下されるケースは少ない。事件化、裁判沙汰にまでなるケースは稀で、多くの加害者はノーダメージで過ごす」と、多くの場合いじめの加害者側が処罰されることなく“無罪放免”となっている…と指摘。さらに「被害者は心や身体に深い傷を負い、命を断つケースもある