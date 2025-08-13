ｃｏｔｔａは大幅続伸。同社は１２日の取引終了後、２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比４５．４％増の１０３億６６００万円、営業利益は同３８．１％増の７億３４００万円。営業利益は通期計画（７億３５００万円）とほぼ同水準になっており、業績を好感した買いを誘っている。なお、通期計画は来期以降を見据えた先行投資を今期に前倒しで実施するため、現