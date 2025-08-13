¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þÅ°ÄìÇÀ²È¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¤âÎÏ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë5µòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÂç¼ê¿©Æù´ë¶ÈFoyle Food Group¼Ò¡£1400¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÊú¤¨¡¢½µÅö¤¿¤ê7000Æ¬¤Îµí¤òÅËÃÜ¤¹¤ë¡£Í¢½Ð¤¬Çä¾å¤Î3³ä¤Û¤É¤òÀê¤á¤ëÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢³Æ»Ô¾ì¤¬µá¤á¤ëµ¬³Ê¤ä¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤ÎÇÄ°®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¾ÆÆù¤ä¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÅ¹¤ò»ë»¡¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°ÛÊªº®Æþ¤ËÂÐ¤¹