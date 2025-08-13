◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―１上武大（１３日・ジャイアンツ球場）巨人の浅野翔吾外野手が、右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折から復帰後２戦連続の長打をマークした。上武大戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭で、相手先発・木口に対するとカウント１―１から１４２キロの直球を捉え、左中間フェンス最上部を直撃するあわや本塁打という二塁打を放った。実戦復帰した１２日の日大戦（ジャイアンツ球場）では５