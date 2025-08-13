オタフクソースは7月29日、人気ゲーム「ぷよぷよ」のプログラミングとお好み焼作りを体験するイベント「ソース×ソースコードを学ぶ！」をセガと共同で開催。オタフク東京本部ビルに、定員の10倍を超える応募の中から選ばれた親子10組20人が集まった。ソースコードとは、プログラミング言語を使って記された文字列のこと。今回は日本eスポーツ連合公認のプロプレイヤー、ぴぽにあ選手が講師を務めた。背景画像に「お好みソース」を