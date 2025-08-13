Ｊ１町田は１３日、東京・町田市内で次節のＣ大阪戦（１６日・Ｇスタ）へ向けた公開練習を行った。１２日にＧ大阪から電撃加入したＭＦネタラビ（２８）は、この日の練習から早速チームに合流。パス回しや８対８のミニゲームなど、１時間ほど汗を流した。初日の練習を終えたラビは「みんな歓迎してくれていますし、ここに来られてとても幸せ。もっと時間をかけて知り合うことはこれからもやっていきたい。みんないい人たちなので