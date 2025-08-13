富士甚醤油は7月30日、昨年着工していた第二工場を竣工した。同工場は従来の第一工場で作っているペットボトル（PET）商品を高効率で製造するラインと新規取り扱いの紙パックを製造するラインの2ラインを構える。PETのラインは従来工場の約2倍のスピードで生産できるため、人手がかからず効率性が飛躍的に向上する。一方、紙パックのラインは人や地球にやさしい商品を供給するラインとなっている。紙パック商品の供給を増やすこと