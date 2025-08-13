¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ë¥êー¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î43¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç°ì»þ¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬Î¿¤²¤º±äÄ¹Àï¤Ø¡£10²óÎ¢¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£ ¢£ºÇ½ª²ó¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤â¼Â¤é¤º 5－5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡£Ìµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂç