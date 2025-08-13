敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースは12日（日本時間13日）、敵地でエンゼルス戦で、延長10回に6-7のサヨナラ負けを喫した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「自らを苦しめている場面がある」と語った。5-5で迎えた9回無死。先頭の大谷翔平が右翼席への43号ソロを放って勝ち越し。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発に、大谷は右手を上げてガッツポーズ、ドジャースベンチに