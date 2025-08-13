2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。『TGC 北九州 2025』豪華出演者第3弾発表！ゲストモデルとして、モデル・俳優・アーティストとしてマルチに活躍する川口ゆりなが登場する。彼女は2025年7月21日（月・祝）に大千穐楽を迎えた、世界的ヒット作品「梨泰院クラス」初のミュージカル版に出演し、話題を