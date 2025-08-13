NTTデータグループは13日、米グーグルと提携し、人間に代わって複雑な業務を行う人工知能（AI）のサービス「AIエージェント」を開発すると発表した。企業のAI導入が一段と拡大するとみて、業界ごとに特化したエージェントを50種類以上開発し、世界展開を目指す。NTTデータグループとグーグルのクラウド部門が8月に提携契約を結んだ。データグループがITシステムの提供などを通じて蓄えた、製造業や金融といった業界別の業務ノ