大谷が一時勝ち越しとなる43号ソロを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間8月12日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。5−5で迎えた9回の第5打席で一時勝ち越しとなる43号ソロを右翼席へ放った。今季2度目の4戦連発となった。しかし、直後に同点に追いつかれると、延長10回にジョ・アデルのサヨナラ打で7−6で敗れた。【動画】三重殺の次の打席で…大谷翔平の豪快43号チェック本塁打王争いでは、