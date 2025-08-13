【モデルプレス＝2025/08/13】大森南朋、相葉雅紀（嵐）、松下奈緒、伊藤淳史、光石研、 遠藤憲一、佐藤浩市が13日、都内にて行われたテレビ朝日系ドラマ「『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』（毎週水曜よる9時〜）いよいよ今晩6話放送！キャスト大集合！夏の大感謝祭」に出席。相葉が、同ドラマの未公開シーンを公開した。【写真】相葉雅紀ら「大追跡」キャスト、浴衣姿で雰囲気ガラリ◆相葉雅紀「大追跡」恒例“もぐもぐタイム”