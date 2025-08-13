IVEが、この夏の音楽シーンを席巻する。【写真】ウォニョン、キックインセレモニーで“露出衣装”所属事務所STARSHIPエンターテインメントは8月12日、IVEの4thミニアルバム『IVE SECRET』のトラックリストを公開した。トラックリストによると、今回のアルバムにはタイトル曲『XOXZ』をはじめ、『Wild Bird』『Dear, My Feelings』『GOTCHA (Baddest Eros)』『beep（♥beats）』『Midnight Kiss』の全6曲が収録される。今年2月