元AKB48でタレントの河西智美が、12日に放送されたABEMAのバラエティ『愛のハイエナ season4』（毎週火曜後11：00）#7にゲスト出演。AKB48時代に大御所歌手・和田アキ子から激怒されたエピソードを明かした。【写真】かわいい！ソロデビュー当時の平成ギャルな河西智美河西はスタジオゲストとして出演。アイドル時代に受けた“指導”について、河西は年末の歌番組で大御所歌手・和田アキ子の楽屋あいさつに行った際、「やり