演歌歌手小山雄大(22)が8月12、13日に、埼玉・リバーパーク上長瀞オートキャンプ場で、キャンプに挑戦した。バンジージャンプに次ぐ“挑戦”シリーズ第2弾。2年目となる25年の目標を「苦手なことにチャレンジしていきたい」と語った小山。デビュー日の4月10日には「一番苦手」というバンジージャンプに挑戦した。今回は2番目に苦手という「虫」がたくさん生息する大自然でのキャンプを敢行した。当日はあいにく悪天候。「僕、本当