¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Èþ°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±×¼ã¤Ï¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀç¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¡¢9¥«·î´Ö¿²¤¿¤­¤ê¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆµÙ¶È¤·¤Æ¡¢ËèÆüËèÆü¥Ù¥Ã¥É¤ÇÊÉ¤ÎÀ÷¤ß¤ò¿ô¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë±×¼ã¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÇòÈ±¤¬¤Ç¤­¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È