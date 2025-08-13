プレミアリーグ昇格3クラブの今夏の移籍市場の動きに注目が集まっている。イギリスメディア『BBC』が伝えている。サンダーランドは12日、ヘタフェからパラグアイ代表DFオマル・アルデレーテを完全移籍で獲得し、4年契約を締結したことを発表。移籍金は非公開となっているが、『BBC』によると、1000万ポンド（約20億円）に90万ポンド（約1億8000万円）の追加オプションが付随した契約で合意したという。9シーズンぶりとなるプ