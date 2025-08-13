元日本代表MFの水沼貴史氏が、TBS系列のサッカー専門番組「KICK OFF! J」に出演。FC東京の日本代表DF長友佑都について語った。長友は、８月10日にホームで行なわれたJ１第25節の鹿島アントラーズ戦（０−１）で、４−４−２の右SBでフル出場した。守備面でJ１得点ランキングトップのFWレオ・セアラを封じれば、攻撃面では何本も効果的なクロスを入れた。チームを勝利に導けなかったものの、長友自身は好調をアピールした。