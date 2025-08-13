元迷惑系YouTuberで現奈良市議会議員のへずまりゅうさんが2025年8月12日にXを更新し、議会の座席が決まったことを報告した。「居眠り議員を見渡せて...」7月20日に投開票が行われた奈良市議会選挙で当選を果たしたへずまさん。現在も鹿の保護のため奈良公園でのパトロールを続けていることをXで報告している。一方、へずまさんは11日にXで「残念ながら奈良市議の中にも議会中に居眠りをする議員がいるようです」と明かし、「言って